Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Gennaro Gattuso'nun yönetimindeki Marsilya ile Adi Hütter'in ekibi Monaco karşı karşıya geldi.



Velodrome Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken, Marsilya'nın gollerini 38. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 50. dakikada Leonardo Balerdi kaydetti.



Monaco'nun gollerini ise 7. dakikada Wissam Ben Yedder ve 45+4'te Maghnes Akliouche kaydetti. Konuk ekip Monaco'da 7. dakikada Guillermo Maripan, 86. dakikada ise Denis Zakaria kırmızı kart gördü.



Marsilya'nın Beşiktaş'tan kiraladığı orta saha oyuncusu Jean Onana, ilk 11'de başladığı maçta 86 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte Monaco 34 puana, Marsilya ise 29 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Marsilya deplasmanda Lyon'a konuk olurken, Monaco evinde Le Havre'ı ağırlayacak.



