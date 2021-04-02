Jasikevicius: "Umarım Vesely'nin bir şeyi yoktur"

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko maçı sonrası açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jasikevicius: 'Umarım Vesely'nin bir şeyi yoktur'
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02 Nisan 2021 22:57
Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'yu 82-73 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren ve Vesely'nin sakatlığına değinen koç, "3. çeyreğin ortasından 4. çeyreğin sonuna kadar iyi savunma yaptık, rakibi 30 sayıda tuttuk. Her şeyi savunmadan inşa etmeye çalışan bir takımız. Takımımı tebrik ediyorum, normal sezonun lideriyiz, bu önemliydi. Vesely'nin de sağlıklı dönmesini, durumunun ciddi olmamasını dilerim." ifadelerini kullandı.



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