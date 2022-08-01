Jannik Sinner Hırvatistan'da şampiyon

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvalarından Plava Laguna Hırvatistan Açık'ta İtalyan tenisçi Jannik Sinner, şampiyonluğa ulaştı.
Hırvatistan'ın Umag kasabasında oynanan final müsabakasında 20 yaşındaki İtalyan raket, 19 yaşındaki İspanyol Carlos Alcaraz'ı 6-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek birinci oldu.
İtalyan tenisçi, bu yıl ilk, kariyerinin ise altıncı ATP şampiyonluğunu elde etti.
Hırvatistan'ın Umag kasabasında oynanan final müsabakasında 20 yaşındaki İtalyan raket, 19 yaşındaki İspanyol Carlos Alcaraz'ı 6-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek birinci oldu.
İtalyan tenisçi, bu yıl ilk, kariyerinin ise altıncı ATP şampiyonluğunu elde etti.
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