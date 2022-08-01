Jannik Sinner Hırvatistan'da şampiyon

Hırvatistan Açık'ta İtalyan tenisçi Jannik Sinner şampiyon oldu

Abone Ol
Jannik Sinner Hırvatistan'da şampiyon
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2022 00:55
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvalarından Plava Laguna Hırvatistan Açık'ta İtalyan tenisçi Jannik Sinner, şampiyonluğa ulaştı.

Hırvatistan'ın Umag kasabasında oynanan final müsabakasında 20 yaşındaki İtalyan raket, 19 yaşındaki İspanyol Carlos Alcaraz'ı 6-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek birinci oldu.

İtalyan tenisçi, bu yıl ilk, kariyerinin ise altıncı ATP şampiyonluğunu elde etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ