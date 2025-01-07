Jamie Carragher: 'Real Madrid bir zorba'

Eski Liverpool oyuncusu Jamie Carragher, Gary Neville'ın yaptığı podcast programına katıldı ve Real Madrid'i Trent Alexander-Arnold'un transfer girişimi üzerinden sert bir şekilde eleştirdi.



Real Madrid'in, Trent için devre arasında 24 milyon Euro civarında bir teklif sunduğu için eleştiren ve Real Madrid'in Alexander-Arnold üzerinden Liverpool'a baskı kurduğunu düşünen Carragher, "Real Madrid zorbalık yapıyor. Bundan hoşlanmıyorum, bu teklifi Trent Alexander-Arnold'un rızasıyla ya da menajerinin talebiyle yaptılar. Çünkü eğer böyle bir bilgiye sahip olmasalardı teklifi yapmazlardı. Ama herkes Liverpool'un hayır diyeceğini biliyor, o zaman neyi hedefliyorsunuz? Bütün bu tantana neden?" "Liverpool, şampiyonluk için mücadele ederken Ocak ayında Trent'i satmayacak. Saf olmayalım. Kimse oyuncuyla konuşmadan bir teklif yapmaz." yorumunda bulundu.



ALEXANDER-ARNOLD'IN İSTATİSTİKLERİ



Bu sezon Liverpool formasıyla 24 maça çıkan 26 yaşındaki defans oyuncusu, 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.



İngiliz oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



