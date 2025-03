James Palmer'dan Fenerbahçe derbisi açıklaması

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu James Palmer, Türkiye liginin Avrupa'nın en üst seviyesindeki organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.



Palmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye liginin Avrupa'nın en üst seviyedeki liglerinden biri olduğunu ifade ederek, "Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) takımları var ve rekabet seviyesi oldukça yüksek. Ayrıca, takımlardaki yabancı oyuncu sayısının artması da rekabeti daha da güçlendirdi." dedi.



Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna dahil olma sürecini değerlendiren Palmer, "Açıkçası, yaz aylarında böyle bir fırsat doğduğunda seçeneklerimi değerlendirdim ve doğru bir karar olduğuna kanaat getirdim. Burada olacak oyuncular ve antrenörle olan iyi ilişkim ve geçtiğimiz sezon Türkiye liginde oynamış olmam gibi birçok faktör etkili oldu. Bu sayede, beni nelerin beklediğini zaten az çok biliyordum." ifadelerini kullandı.



- "Hedefim şampiyon olmak"



Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili soruyu yanıtlayan ABD'li basketbolcu, "Basketbol Şampiyonlar Ligi gibi üst seviyede bir turnuvada oynamak benim için her şey demek. Nerede oynarsam oynayayım, ister ABD'de, ister başka ülkede, her zaman en üst seviyede mücadele etmek istiyorum. Basketbol Şampiyonlar Ligi de üst düzey bir organizasyon. Hedefim şampiyon olmak. Buraya takıma olabildiğince fazla galibiyet kazandırmaya geldim ve sezon boyunca da bunun için mücadele etmeye devam edeceğim." diye konuştu.



Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Unicaja ekibiyle 5 Mart Çarşamba günü yapacakları maça değinen Palmer, "Sadece antrenörümüzün bizim için hazırladığı maç planını en iyi şekilde uygulamak istiyoruz. Unicaja'nın çok iyi bir takım olduğunu ve BCL'de her zaman ileri turlara kalma alışkanlıkları olduğunu biliyoruz. Bu bizim için büyük bir fırsat ama biz de buna hazırız. Genellikle bu tür maçlara odaklanarak hazırlanırım." değerlendirmesinde bulundu.



Basketbol seviyesi açısından BCL'nin çok iyi bir organizasyon olduğunu kaydeden Palmer, "Avrupa'da oynanan her turnuva önemli bir deneyim sunuyor ama BCL'de kesinlikle en zorlu liglerden biri. Buradaki rekabet seviyesi oldukça yüksek." dedi.



BCL'nin haftalık maç takviminin hem takımlar hem de oyuncular için iyi olduğuna dikkati çeken Palmer, şunları kaydetti:



"Bence BCL'in verdiği aralar çok gerekli. Yabancı oyuncular olarak 10 ay boyunca farklı bir ülkede olmak uzun bir süreç. Bu tür aralar hem mental hem de fiziksel olarak toparlanmak ve tekrar takım kimyasına adapte olmak için çok faydalı. Kesinlikle ihtiyaç duyulan bir şey."



Galatasaray olarak sezon içindeki hedefleri değerlendiren Palmer, "Milli takım arasından önce birkaç maç kaybettik ama bu aradan sonra mental olarak toparlanıp tekrar galibiyet serisine dönmeye çalışacağız. Bunu başarabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.



- Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet



Sarı-kırmızılı takımla Fenerbahçe arasındaki rekabetle ilgili soruya ise Palmer, şu yanıtı verdi:



"Galatasaray'ın futbol takımını takip ediyorum, maçlara da gittim ama maalesef Fenerbahçe maçına gitme şansım olmadı. Rekabetin büyüklüğünü biliyorum ama ben her maça aynı motivasyonla ve aynı ciddiyetle hazırlanarak çıkıyorum. Tabii ki bu tür derbiler diğer maçlardan daha büyük anlam taşıyor ve taraftarlarımız için önemini anlıyorum."



Taraftarlardan desteklerini sürdürmelerini isteyen Palmer, "Taraftarlarımıza desteklerini sürdürmelerinin bizim için önemli olduğunu söylemek istiyorum. Onlara ihtiyacımız var. Başarıyı sürdürmek ve kazanmak için onların desteği bizim için çok önemli. Şu ana kadar verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde devam etsinler, biz de kazanmaya devam edelim." diyerek sözlerini tamamladı.