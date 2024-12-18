Jamal Musiala: 'Barcelona ve Messi'yi seviyordum'

Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala, küçükken favori takımının Barcelona olduğunu söyledi.



Jamal Musiala yaptığı açıklamada, "Barcelona benim favori takımımdı. Çok severdim. Bir Lionel Messi formam vardı. Xavi, Iniesta ve Busquets'in olduğu orta saha beni büyülüyordu." ifadelerini kullandı.



"MESSI'Yİ ÇOK SEVİYORDUM"



Alman oyuncu ayrıca, "Çocukken formalarımın neredeyse tamamında Lionel Messi'nin adı yazıyordu. Neymar'ı da beğenirdim ama Messi benim kahramanımdı, en sevdiğim oyuncuydu." ifadelerini kullandı.



OYUNCUNUN RAKAMLARI



21 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Busezon Alman devinde 21 maça çıkan başarılı on numara, 13 gol ve 5 asist yaptı.



