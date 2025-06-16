Jaka Bijol, Leeds United yolcusu!

BONSERVİS BEDELİ

PERFORMANSI

İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Leeds United, gelecek sezon ligdeki yerini sağlamlaştırmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.Fabrizio Romano'nun haberine göre Leeds United, Udinese'de forma giyen 26 yaşındaki Sloven stoper Jaka Bijol'un transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. Leeds, oyuncu ile kişisel şartlarda da mutlu sona ulaştı.İngiliz ekibi, 18 milyon euro değeri bulunan Jaka Bijol için Udinese'ye bonservis bedeli olarak 22 milyon euro ödeme yapacak.Sloven oyuncunun, gelecek günlerde Leeds United için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.Bu sezon resmi maçlarda toplam 37 defa Udinese forması giyen Bijol, 2 gol, 2 asist katkısı yaptı.