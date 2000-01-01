Jae Crowder, Heat'te devam etmeyi umuyor

Miami Heat forveti Jae Crowder bu sezon sonrasında sınırsız bir serbest oyuncu olacak olsa da, başka bir yerde oynama niyeti bulunmadığını belirtti.



Crowder, "Umarım bir şeyler halledebiliriz. Burada olmak keyifli, çünkü kazanıyoruz. Ayakta kalan son iki takımdan biriyiz. Bir parçası olmak için harika bir organizasyon." şeklinde konuştu.



The Miami Herald'dan Barry Jackson'a göre Heat, yıldız bir serbest oyuncu almak için 2021'de maaş boşluğundan tasarruf etmeyi umarken, Crowder'a 2021-22 sezonu için bir takım opsiyonu içeren bir yıllık bir teklif sunacak.



Crowder, 2015'te Boston Celtics ile imzaladığı beş yıllığı 35 milyon dolarlık bir sözleşmeden çıkıyor.



30 yaşındaki oyuncu, Heat tarafından son takas tarihinde Memphis Grizzlies'den, Andre Iguodala ve Solomon Hill ile beraber alınmıştı ve bu takım için önemli bir anlaşma olmuştu.



Crowder, bu sezon 19 playoff maçında maç başına 12.1 sayı, 5.8 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları ile Heat'in başlangıç kadrosunda önemli bir rol oynamıştı.



