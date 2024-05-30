Galatasaray'da orta saha kalitesi artacak: Casemiro - Kovacic

Galatasaray, gelecek sezon orta saha kalitesini artırmak için önemli iki oyuncuyla temasa geçti: Casemiro ve Mateo Kovacic.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da orta saha kalitesi artacak: Casemiro - Kovacic
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30 Mayıs 2024 10:30
Süper Lig'i şampiyon olarak kapatan Galatasaray gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Bir yandan da Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek olan sarı-kırmızılılar transferde gözünü kararttı. Orta sahaya süper bir yıldız transferi düşünen Galatasaray'ın listesi oldukça kalabalık.

CASEMIRO VE KOVACIC

Öne çıkan oyuncuların başında Manchester United'dan Casemiro geliyor. Öte yandan Mateo Kovacic bu isimlerden biri. İngiliz medyası, Casemiro'nun yanı sıra Kovacic için de Galatasaray'ın yoğun mesai harcadığını belirtti.

32 yaşındaki Casemiro bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 32 maçta 5 gol 3 asist kaydederken 30 yaşındaki Mateo Kovacic, Manchester City formasıyla çıktığı 46 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.


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