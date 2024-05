İstanbul Park'ta yeni dönem

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park'ın yeni işletmecisinin, yarış pistini eski kiracıdan devralmasıyla yeni bir dönemin başladığını söyledi.



İstanbul Park'ta tahliye işlemi gerçekleşti. 2 Nisan tarihinde düzenlenen ihaleyi kazanarak pistin 30 yıllığına yeni işletmecisi olan Can Bilim Eğitim Kurumları AŞ, 29 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla pisti devraldı.



TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, devir sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin Türk sporu ve halkının kullanımına açılması için yıllardır sürdürdükleri mücadelede kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederek, "Bu zorlu süreçte yanımızda olan otomobil sporları camiasına, kıymetli basın mensuplarına ve tüm sporseverlere de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet tarihinin en büyük spor tesisi olarak nitelediği İstanbul Park'taki işgalin sona erdiğini belirten Üçlertoprağı, "Devletimizin büyük bir vizyonla yaklaşık 20 sene önce hayata geçirdiği ve bugün bile dünyanın en güzel yarış pistlerinden biri olan İstanbul Park'ın, sonunda tüm sporcular ve Türk sporuna açılmasını çok büyük bir mutlulukla karşıladık. İstanbul'un adını taşıyan pistteki işgalin, tam da İstanbul'un fethedildiği 29 Mayıs'ta sonlanması, güzel ve anlamlı bir tesadüf oldu. İstanbul Park'ta yeni bir dönemin başladığı 29 Mayıs 2024 tarihinin, otomobil sporları açısından yeni bir milat olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



- "Üstümüze düşen her türlü görevi üstlenmeye hazırız"



Üçlertoprağı, nisan ayındaki ihalenin şartnamesinde yer aldığı üzere milli sporcu yetiştirilmesini sağlamak amacıyla pistin bedelsiz olarak TOSFED kullanımına açılacak olmasından dolayı gurur duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Federasyon olarak ilk günden bu yana bizim tek arzumuz, sporcularımızın gelişimlerini sağlayabilmek ve Türkiye'yi yurt dışında daha iyi temsil edebilmek adına sporcularımızın ülkemizdeki tek uluslararası yarış pistini kullanabilmesiydi. Devamında Formula 1 başta olmak üzere ülkemize uluslararası yarış serilerinin getirilmesi vesilesi ile hem Türkiye'nin en iyi şekilde tanıtılması hem de spor turizmiyle memleketimize fayda sağlanması için TOSFED olarak üstümüze düşen her türlü görevi üstlenmeye hazırız. Son olarak 2021'de yapılan F1 Türkiye Grand Prix'sini, sportif açıdan büyük bir başarıyla organize edip Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) teşekkür almıştık. TOSFED olarak uzun yıllardır FIA'nın yönetiminde görev yapıyor olmamız sebebiyle hem FIA hem de Formula 1'in ticari hak sahibiyle temaslarımız sürüyor. Tüm fırsatları her daim değerlendirmek için çabalıyoruz."





