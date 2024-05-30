Galatasaray, Sacha Boey'i geri alıyor!

Galatasaray, devre arasında rekor bonservis bedeli ile sattığı Sacha Boey'i yeniden takıma katmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Sacha Boey'i geri alıyor!
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30 Mayıs 2024 10:45
Türk futbol tarihinde bir rekora imza atarak Galatasaray'dan 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'in yolunu tutan Fransız futbolcu Sacha Boey, yeni takımında kendini gösteremedi.

2028 yılına kadar Bayern Münih'le sözleşmesi bulunan Boey hakkında Alman basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Boey, Süper Lig'e geri dönüyor.

KİRALIK OLARAK DÖNÜYOR

Münih ve Galatasaray'ın Boey'in kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giymesi için için anlaştığı ve iki kulüp arasındaki görüşmelerde sadece küçük pürüzlerin olduğu ifade edildi.

Boey'den sonra o pozisyonda arayışa geçen Okan Buruk, yıldız oyuncunun dönüşüne çok sıcak bakarken Sacha Boey, yaz kampını Bayern Münih ile geçirdikten sonra karar vermeyi düşünüyor.



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