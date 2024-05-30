Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell'ın, takımda "LeBron James düzeyinde yetkiye" sahip olduğu iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Mitchell'ın organizasyon içindeki otoritesi ve etkisinin, James'in Los Angeles Lakers'taki otoritesine benzer olduğunu öne sürdü:



"Donovan'ın şu anda Cavs'teki konumu, muhtemelen herhangi bir yıldız oyuncunun takımındaki sahip olabileceği en üst düzeyde. Olası takaslar ve kendisine teklif edilecek sözleşme türüyle birlikte ve koç pozisyonu da açıkken.



Donovan'ın Cavs'le olan durumu, LeBron'un Lakers'la ilişkisi gibi. Hatta daha da güçlü olabilir, çünkü Lakers'ın kadrosunda başka bir süperstar oyuncu var ve LeBron 40 yaşına girmek üzere. Donovan ise en iyi dönemine giriyor."



Oyuncu gücü hareketinin lideri olan James'in, mevcut ve eski takımlarının hamlelerinin ardındaki en büyük faktör olduğu biliniyor.



Maç başına 26,6 sayı, 6,1 asist ve 5,1 ribaund ortalamalarıyla Mitchell, ise Cavaliers'ta geçirdiği iki sezon boyunca gerçek bir süperstar haline geldi ve LeBron'un 2018'de şehri terk etmesinden bu yana takımın en iyi oyuncusu oldu.





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