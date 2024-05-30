Mbappe: "Yeni takımım için heyecanlıyım"

PSG'den ayrılan ve Real Madrid'e imza atması beklenen Kylian Mbappe, "Yeni takımıma katılmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mbappe: 'Yeni takımım için heyecanlıyım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2024 14:38
Paris Saint-Germain'den ayrılan Kylian Mbappe, geleceği ve yeni kulübü için konuştu.

Yeni takımının birkaç gün içinde açıklanacağını söyleyen Fransız yıldız, "Mutlu olmak istiyorum, hayatımda ilk kez ülkemden ayrılıyorum ve çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir deneyim olacak. Yeni takımıma katılmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Mbappe, "Kupalar kazanmak, yeni takım arkadaşlarımla birlikte olmak istiyorum. Ailemin mutlu olmasını ve benimle birlikte kariyerimin tadını çıkarmasını istiyorum" sözlerini sarf etti.

25 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni takımının Real Madrid olması bekleniyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery