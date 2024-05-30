Deniz Küreği Türkiye Kupası başladı

Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.



Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen ve Manavgat Belediyesinin destekleriyle Çamiçi Halk Plajı'nda düzenlenen yarışlara, 19 kulüpten 200'ü aşkın sporcu katılıyor.



Uzun mesafe (Endurance) ve sahil sürat (beach sprint) branşlarında düzenlenecek yarışların ilk günü uzun mesafe yarışlarıyla geçildi. Sporcular, 6 bin metrelik parkurda yapılan yarışlarda dereceye girebilmek için mücadele etti.



İlk gün yapılan yarışların ardından uzun mesafede dereceye giren ekipler şöyle:



Erkekler tek çifte: 1- İstanbul Dalyan Sporları, 2- Haliç Yelken ve Kürek, 3- Şişecam Spor Kulübü



Erkekler iki çifte: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Galata Kürek, 3- Altınboynuz



Erkekler dört çifte dümencili: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Altınboynuz, 3- Şişecam Spor Kulübü



Kadınlar tek çifte: 1- Şişecam Spor Kulübü, 2- Haliç Yelken ve Kürek, 3- Sinop Gençlik ve Spor



Kadınlar iki çifte: 1- Şişecam Spor Kulübü, 2- Sinop Gençlik ve Spor, 3- Haliç Yelken ve Kürek



Kadınlar dört çifte dümencili: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Altınboynuz, 3- Haliç Kürek



Mix iki çifte: 1- Haliç Yelken ve Kürek, 2- Şişecam Spor Kulübü, 3- Haliç Kürek



Mix dört çifte dümencili: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Altınboynuz, 3- Haliç Yelken ve Kürek



Yarışlar yarın Sahil Sürat (Beach Sprint) yarışları ile devam edecek.



Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları programına alınan sahil sürat branşında yarışlar, Türkiye'de ilk kez resmi olarak Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda yapılacak.



Organizasyon, 2 Haziran'da sona erecek.





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