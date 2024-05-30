Kazımcan Karataş, Ankaragücü'ne veda etti!

Galatasaray'dan Ankaragücü'ne kiralık transfer olan Kazımcan Karataş, başkent ekibine veda etti. 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kazımcan Karataş, Ankaragücü'ne veda etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2024 16:41
Son güncelleme 30 Mayıs 2024 16:46
Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak giden Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılılara geri döndü.

Ankaragücü ile kiralık sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki futbolcu, "Sevgili Ankaragücü ailesi, sizlerle geçirdiğim bu kısa ama mücadele dolu yolculuğun sonu. Maalesef ligi istediğimiz şekilde bitiremedik. Ancak, bu büyük camianın her zaman ait olduğu yere, Süper Lig'e döneceğinden hiç şüphem yok. Her koşulda takımının yanında olan Ankaragücü taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın" açıklamasıyla başkent ekibine veda etti.

Kazımcan Karataş, Ankaragücü'nde sezonun ikinci yarısında 12 maçta süre buldu.

Genç futbolcunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery