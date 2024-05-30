Kazımcan Karataş, Ankaragücü'ne veda etti!

Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak giden Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılılara geri döndü.
Ankaragücü ile kiralık sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki futbolcu, "Sevgili Ankaragücü ailesi, sizlerle geçirdiğim bu kısa ama mücadele dolu yolculuğun sonu. Maalesef ligi istediğimiz şekilde bitiremedik. Ancak, bu büyük camianın her zaman ait olduğu yere, Süper Lig'e döneceğinden hiç şüphem yok. Her koşulda takımının yanında olan Ankaragücü taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın" açıklamasıyla başkent ekibine veda etti.
Kazımcan Karataş, Ankaragücü'nde sezonun ikinci yarısında 12 maçta süre buldu.
Genç futbolcunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Ankaragücü ile kiralık sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki futbolcu, "Sevgili Ankaragücü ailesi, sizlerle geçirdiğim bu kısa ama mücadele dolu yolculuğun sonu. Maalesef ligi istediğimiz şekilde bitiremedik. Ancak, bu büyük camianın her zaman ait olduğu yere, Süper Lig'e döneceğinden hiç şüphem yok. Her koşulda takımının yanında olan Ankaragücü taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın" açıklamasıyla başkent ekibine veda etti.
Kazımcan Karataş, Ankaragücü'nde sezonun ikinci yarısında 12 maçta süre buldu.
Genç futbolcunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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