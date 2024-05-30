Nicolas Pepe'ye Süper Lig'den talip var

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Nicolas Pepe'ye Başakşehir talip oldu.

, Fotoğraf; AA
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Nicolas Pepe'ye Süper Lig'den talip var
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30 Mayıs 2024 15:11
Çağdaş Atan yönetiminde bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan RAMS Başakşehir'de transfer çalışmaları hız kazandı.

61 Saat'in haberine göre; Başakşehir, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşme konusunda somut bir gelişme yaşanmayan Nicolas Pepe için devreye girdiği iddia edildi.

Futshaber'e göre yıldız oyuncu söz konusu teklifi reddederek Avrupa'ya transfer olacağını belirtti.

Trabzonspor formasıyla 23 maçta süre alan Nicolas Pepe 6 gol 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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