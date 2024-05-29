Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları arasında kavga çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tesislerinin bulunduğu Kalamış'ta iki kulüp taraftarları arasında kavga çıktı.

, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları arasında kavga çıktı
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29 Mayıs 2024 22:32
Son güncelleme 29 Mayıs 2024 22:59
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tesislerinin bulunduğu Kalamış'ta iki kulüp taraftarları arasında kavga çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile buluşması esnasında şampiyonluk kutlamaları sebebiyle kulübün Kalamış'taki tesislerinde bulunan Galatasaraylı taraftarların karşılıklı atışmayla başlayan tartışması büyük olaylara sahne oldu.

YANGIN ÇIKTI!

Fenerbahçeli taraftarların Galatasaray tesislerine doğru gitmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray tesislerinde bulunan Galatasaray logosunu söküp, Fenerbahçe tesislerine getirdi.

Daha sonra Galatasaray tesislerine atılan meşaleler sebebiyle tesislerde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.






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