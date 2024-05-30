Voleybol genç erkeklerde şampiyon İstanbul BBSK

Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası Finali'nde Spor Toto'yu 3-0 mağlup eden İstanbul BBSK şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Voleybol genç erkeklerde şampiyon İstanbul BBSK
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30 Mayıs 2024 21:24
İstanbul BBSK, Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de oynanan organizasyonun final karşılaşmasında İstanbul BBSK ile Spor Toto karşılaştı.

Rakibini 25-23, 25-18 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen İstanbul BBSK, şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyon İstanbul BBSK'ye madalya ve kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu verdi.

Organizasyonda Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Arkas Spor da üçüncü oldu.

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