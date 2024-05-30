Voleybol genç erkeklerde şampiyon İstanbul BBSK

İstanbul BBSK, Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de oynanan organizasyonun final karşılaşmasında İstanbul BBSK ile Spor Toto karşılaştı.



Rakibini 25-23, 25-18 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen İstanbul BBSK, şampiyonluğa ulaştı.



Şampiyon İstanbul BBSK'ye madalya ve kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu verdi.



Organizasyonda Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Arkas Spor da üçüncü oldu.



