Manchester United, Chelsea'den istiyor

Manchester United, Chelsea'nin 24 yaşındaki stoperi Trevoh Chalobah'ı 30 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United, Chelsea'den istiyor
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30 Mayıs 2024 19:35
Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Manchester United gözünü transfere çevirdi. 

SAVUNMAYA HEDEF CHALOBAH

The Independent'ın haberine göre; Manchester United, Chelsea'den 24 yaşındaki savunma oyuncusu Trevo Chalobah'ı transfer etmeyi düşünüyor.

Defans oyuncularının çok sayıda sakatlığı ve Raphael Varane'nin ayrılmasıyla karşı karşıya kalan Manchester United'ın gelecek sezon arka hattını güçlendirmek için seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.

Bu doğrultuda Manchester ekibinin mali nedenlerden dolayı Chalobah'ı satmaya hazır olan Chelsea'ye teklif sunacağı aktarıldı. 

30 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

İngiliz devinin yıldız stoper için Chelsea'ye 30 milyon euro'luk teklif yapacağı iddia edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Chelsea ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan Chalobah, bu sezon 17 maçta forma giyerken 1 gol attı. 

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