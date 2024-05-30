Adana Demirspor'da iki ayrılık!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da iki sürpriz ayrılık birden gerçekleşti.



Mavi-beyazlı ekipte Dorukhan Toköz ve Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor ile olan sözleşmelerini tek taraflı feshetti.



İki oyuncu da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübüyle sözleşmesini feshetti.



Adana Demirspor'da sezon içerisinde de birçok futbolcu ödeme sorunu nedeniyle kulüpten ayrılmıştı.



SEZON PERFORMANSLARI



Dorukhan Toköz, Adana Demirspor'da bu sezon 25 maçta süre bulurken 1 asist kaydetti. Yusuf Erdoğan ise 40 maça çıkarken 7 gol attı ve 4 asist yaptı.





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