Sergio Oliveira'dan transfer iddiasına cevap!

Arda Turan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Eyüpspor yönetiminin Galatasaray'dan Sergio Oliveira'yı transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edilmişti. Sergio Oliveira'dan bu iddialara cevap geldi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Sergio Oliveira'dan transfer iddiasına cevap!
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30 Mayıs 2024 20:40
Son güncelleme 30 Mayıs 2024 20:49
Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Sergio Oliveira için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 

1. Lig'e yükselen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın transfer çalışmaları kapsamında gözünü Galatasaray'a çevirdiği  Portekizli yıldız Oliveira için Eyüpspor yönetiminin girişimlere başladığı iddia edilmişti.

OLIVEIRA'DAN CEVAP 

Galatasaraylı futbolcu Oliveira ise bu iddialara sosyal medyadan cevap verdi. 

Deneyimli oyuncu, iddia edilen transfer haberinin fotoğrafını paylaşarak üst üste gülücükler koydu ve transfer iddialarını yalanladı. 



SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Galatasaray'da 24 maça çıkan Oliveira, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

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