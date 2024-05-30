Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Sergio Oliveira için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
1. Lig'e yükselen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın transfer çalışmaları kapsamında gözünü Galatasaray'a çevirdiği Portekizli yıldız Oliveira için Eyüpspor yönetiminin girişimlere başladığı iddia edilmişti.
OLIVEIRA'DAN CEVAP
Galatasaraylı futbolcu Oliveira ise bu iddialara sosyal medyadan cevap verdi.
Deneyimli oyuncu, iddia edilen transfer haberinin fotoğrafını paylaşarak üst üste gülücükler koydu ve transfer iddialarını yalanladı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray'da 24 maça çıkan Oliveira, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
1. Lig'e yükselen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın transfer çalışmaları kapsamında gözünü Galatasaray'a çevirdiği Portekizli yıldız Oliveira için Eyüpspor yönetiminin girişimlere başladığı iddia edilmişti.
OLIVEIRA'DAN CEVAP
Galatasaraylı futbolcu Oliveira ise bu iddialara sosyal medyadan cevap verdi.
Deneyimli oyuncu, iddia edilen transfer haberinin fotoğrafını paylaşarak üst üste gülücükler koydu ve transfer iddialarını yalanladı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray'da 24 maça çıkan Oliveira, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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