Marsilya, Okan Buruk'u istiyor!

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Marsilya, Okan Buruk'u istiyor!
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30 Mayıs 2024 08:59
Galatasaray ile kariyerine bir şampiyonluk daha ekleyen ve ulaşılması zor bir puan ortalaması tutturan Okan Buruk'a da talipler var.

Geçtiğimiz yıl İtalya'dan takımlarla adı geçen Buruk'un adı başka ülkelerden takımlarla da geçiyor. Başarılarına devam eden Buruk için son iddia Fransa'dan geldi.

Bu sezon umduğunu bulamayan Marsilya kulübünün, eğer Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao'yu ikna edemezse Okan Buruk'la görüşmek için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

GALATASARAY YENİ SÖZLEŞME ÖNERECEK

Öte yandan Galatasaray yönetiminin de iki yıldır kulübü rekorlar kırarak şampiyonluğa ulaştıran Okan Buruk'a yeni sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı ve tecrübeli teknik adamın maaşında da büyük bir artışa gidileceği öğrenildi.

Daha önce Avrupa'da takım çalıştırma hedefi olduğunu söyleyen Buruk ise şu aşamada Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor.

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