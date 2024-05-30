Bayern Münih'in sol bek oyuncusu Alphonso Davies, Premier Lig devlerinin radarına girdi.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester City ve Chelsea, 23 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.



ÖNCELİĞİ REAL AMA...



Davies'in adı daha önce de Real Madrid ile anılmıştı. İngiliz medyasında yer alan haberde, başarılı futbolcunun önceliği Real Madrid'e verdiği kaydedildi. İspanyol devinin bu transfer için hamlede bulunmaması durumunda ise Chelsea ve Manchester City'nin harekete geçebileceği öne sürüldü.



TAKIMDA KALMA İHTİMALİ



Öte yandan Bayern Münih ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Kanadalı futbolcunun, Bavyera devi ile sözleşme uzatmasının da olasılıklar içerisinde yer aldığı vurgulandı.



Bayern Münih forması altında 195 maça çıkan Alphonso Davies, 11 gol attı ve 31 asist yaptı.





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