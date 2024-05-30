Trabzonspor'da hedef Fekir

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Real Betis forması giyen Nabil Fekir ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da hedef Fekir
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30 Mayıs 2024 14:19
Trabzonspor'un on numara için transfer etmek istediği ismin İspanya La Liga takımlarından Real Betis forması giyen Nabil Fekir olduğu öne sürüldü.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yıldız ismin transferiyle bizzat ilgilendiği ve taraftarı heyecanlandıracak bu ismi takıma kazandırmak için tüm şartları zorladığı kaydedildi.

30 yaşındaki orta sahanın ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Trabzonspor'un ilgisinden memnun olduğu aktarıldı.

Bordo-mavililer, İspanyol ekibini ikna etmek için pazarlıkları sürdürdüğü bildirildi.

5 sezondur Real Betis forması giyen Cezayir asıllı Fransız oyuncunun yeni bir maceraya yeşil ışık yaktığı gelen bilgiler arasında. [Karadeniz Gazetesi]

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