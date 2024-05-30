Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası başladı

Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Balıkesir'de yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2024 21:25
Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirildi.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) iş birliğiyle Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yarın başlayıp iki gün sürecek organizasyon öncesi kırsal Ocaklar Mahallesi'nde gerçekleştirilen seremonide saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal ve CMAS Marşı okundu.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Belediye Başkanı Burhan Karışık ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Vekili Kadir Sağlam'ın sporculara başarılar dilemesinin ardından tören sona erdi.

Şampiyonada, Türkiye'nin de aralarında olduğu 18 ülkeden, 6'sı kadın 24 takımda yer alan toplam 113 sporcu, 73 botla mücadele edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery