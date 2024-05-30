Galatasaray'a Derrick Köhn piyangosu

Devre arasında transfer edilen ve kısa sürede Galatasaray'ın sol bek krizine ilaç olan Derrick Köhn, Almanya'ya dönebilir.
Fanatik'in haberine göre; bir Bundesliga kulübünün, 25 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı iddia edildi.
YÖNETİM ICAK BAKIYOR
Devre arasında Angelino'nun kiralık sözleşmesini fesheden Galataasray, Köhn'ü Hannover'den 3 milyon Euro civarına kadrosuna katmıştı. Yönetim, genç oyuncunun satışına oldukça sıcak bakıyor.
Derrick Köhn, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 lig maçında 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Fanatik'in haberine göre; bir Bundesliga kulübünün, 25 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı iddia edildi.
YÖNETİM ICAK BAKIYOR
Devre arasında Angelino'nun kiralık sözleşmesini fesheden Galataasray, Köhn'ü Hannover'den 3 milyon Euro civarına kadrosuna katmıştı. Yönetim, genç oyuncunun satışına oldukça sıcak bakıyor.
Derrick Köhn, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 lig maçında 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.