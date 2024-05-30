Manisa FK'da Başkan Aktan sitemli

Futbolda 1'inci Lig'deki üçüncü sezonunu geride bırakan Manisa Futbol Kulübü'nde başkan Mevlüt Aktan sitemli açıklamalar yaptı.



Şirketleşip 3'üncü Lig'den tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e kadar yükseldiği süreçte Manisa Büyükşehir Belediyespor olan adını Manisa FK olarak değiştiren kulüp ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından başlayan gerginlik sürerken, Mevlüt Aktan, "Manisa siyaseti Manisa FK'yı istemiyor" diye konuştu.



Geçen hafta Göztepe'nin futbol şubesini 2 yıl önce devralan İngiltere merkezli Sport Republic'i temsil eden sarı-kırmızılı kulübün CEO'su Ivan Mance'yle görüşen Aktan, kulübe yerli ve yabancı taliplerin olduğunu da dile getirdi. Mevlüt Aktan, "Kulübe hem yerli hem yabancı çok sayıda talip var. Türk futbolunun kurtulması için yöneticilerin tamamının yabancı olması şart. Bizim Manisa FK olarak kimseye 5 kuruş borcumuz yok, pırıl pırıl bir kulübüz. Manisa siyaseti Manisa FK'yı istemiyor. Böyle giderse kulübün ismini memleketimin takımı Rize Fındıklı FK'ya çevireceğim. Büyükşehir Belediyesi bizi tesislerimizden kovmak istiyor, onca emek sarf ettiğimiz ve zor zahmet açtığımız stadımızdan çıkartmak istiyor. Manisaspor'u bitirdiler, batırdılar, o zaman kimse hesap sormadı. Şu anda Manisaspor'u amatör kümeden Süper Lig'e çıkartmak 15 sene ister. Şu anda milli takımların alt yaş kategorilerinde en fazla oyuncuyu Manisa FK veriyor. Toplamda 16-17 tane oyuncumuz bulunuyor. Altyapı organizasyonu mükemmel işleyen kulübüz" ifadelerini kullandı.





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