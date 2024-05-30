Ziyech kapıdan döndü kahraman oldu

Galatasaray'ı şampiyonluğa götüren yol uzun, taşlı ve stresliydi.
Şampiyonluk öyküsünün ilk bölümde yapılan transferler, gönderilen oyuncular ve takım içinde yaşanan gerginlikler ön plana çıktı. Bunların yanında Aslan'ı zafere götüren önemli hamleler ve oyuncu performansları da çok konuşuldu. Hafızalara kazınan bir olay da Hakim Ziyech kriziydi.
Yıldızlar topluluğu Galatasaray'da maaşlar arttı, ödemeler zaman zaman aksadı. İlk çatlak ses aralık ayında Hakim Ziyech'ten çıktı ve Faslı yıldız, Suudi Arabistan'da iptal olan Süper Kupa'ya gitmedi.
Ocak ayında ayrılması gündeme geldi. Ancak tecrübeli oyuncu, "Kendimi Galatasaray taraftarına sevdireceğim" diyerek kaldı, sezonun son bölümünde formayı Kerem Aktürkoğlu'ndan devraldı, uzaktan attığı jeneriklik gollerle şampiyonluk yolunda kilidi açtı.
Şampiyonluk öyküsünün ilk bölümde yapılan transferler, gönderilen oyuncular ve takım içinde yaşanan gerginlikler ön plana çıktı. Bunların yanında Aslan'ı zafere götüren önemli hamleler ve oyuncu performansları da çok konuşuldu. Hafızalara kazınan bir olay da Hakim Ziyech kriziydi.
Yıldızlar topluluğu Galatasaray'da maaşlar arttı, ödemeler zaman zaman aksadı. İlk çatlak ses aralık ayında Hakim Ziyech'ten çıktı ve Faslı yıldız, Suudi Arabistan'da iptal olan Süper Kupa'ya gitmedi.
Ocak ayında ayrılması gündeme geldi. Ancak tecrübeli oyuncu, "Kendimi Galatasaray taraftarına sevdireceğim" diyerek kaldı, sezonun son bölümünde formayı Kerem Aktürkoğlu'ndan devraldı, uzaktan attığı jeneriklik gollerle şampiyonluk yolunda kilidi açtı.
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