Karabük'teki 13 yaş altı futbol takımlarından Filistin'e destek

Karabük'te 13 yaş altı futbol liginde oynanan müsabakada futbolcular sahaya "Nehirden Denize Özgür Filistin" pankartıyla çıktı.
Karabük 13 yaş altı futbol liginde, Anadolu Gençlik Spor ile 5000 Evler Spor, Safranbolu sentetik sahasında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya futbolcular, Anadolu Gençlik Spor'un hazırladığı "Nehirden Denize Özgür Filistin" pankartıyla çıkarak Filistin'e destek verdi.
Ayrıca futbolcular başlama düdüğünün ardından 1 dakika sessiz bekleyerek İsrail'i protesto etti.
Karabük 13 yaş altı futbol liginde, Anadolu Gençlik Spor ile 5000 Evler Spor, Safranbolu sentetik sahasında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya futbolcular, Anadolu Gençlik Spor'un hazırladığı "Nehirden Denize Özgür Filistin" pankartıyla çıkarak Filistin'e destek verdi.
Ayrıca futbolcular başlama düdüğünün ardından 1 dakika sessiz bekleyerek İsrail'i protesto etti.
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