Jose Mourinho'dan Fred ve Dzeko sürpriz!

Jose Mourinho, eski öğrencileri Fred ve Edin Dzeko ile temasa geçerek Fenerbahçe hakkında bilgi aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan Fred ve Dzeko sürpriz!
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30 Mayıs 2024 17:23
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yapılacak seçimde başkanlığı kazanması halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıkladı.

Son dönemde Fenerbahçe'nin tüm maçlarını izleyen Jose Mourinho ise takım hakkında bilgi toplamaya başladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Portekizli teknik adam, eski öğrencileri Fred ve Dzeko ile temasa geçti.

MOU'YA OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

Fenerbahçe hakkında bilgi alan Mourinho, iki yıldız isimden de olumlu dönüşler aldı.

Fred ve Dzeko, deneyimli teknik adama Fenerbahçe'den ve takımın kalitesinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

"MOURINHO HAFTAYA GELECEK"

Portekizli teknik adam için konuşan Aziz Yıldırım, "Mourinho'yla ben ve Önder Bey 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık gelmesi yönünde. Sonra arkadaşlarımız menajeriyle görüştü. Bir sistemde anlaştık. Mourinho'yla cumartesi İngiltere'de konuşacağız. Anlaşma tam biterse problem yok. Tam biterse, önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim. Transferi Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim." ifadelerini kullandı.

Ali Koç ile yarışacak Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde Jose Mourinho, takımın başına geçecek.

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