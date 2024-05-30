Antonio Conte, adım adım Napoli'ye

İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin Napoli'nin başına geçmesi için süreç olumlu ilerliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Antonio Conte, adım adım Napoli'ye
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30 Mayıs 2024 16:16
İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin Napoli'nin başına geçmesi için süreç olumlu ilerliyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Conte'yi takımın başına getirmek için kararlı olan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, bugün (perşembe) Conte ile görüşmek için Ibiza'ya gitti.

Haberde, Conte'nin yıllık 6.5 milyon euro maaş karşılığında 2027'ye kadar Napoli'ye imza atmasının beklendiği kaydedilirken, anlaşmanın kısa süre içinde duyurulacağı ifade edildi.

Antonio Conte kariyeri boyunca; Juventus, Inter, Tottenham ve İtalya Milli Takımı gibi üst düzey takımları çalıştırdı.

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