Edinson Cavani, milli takımı bıraktı

Edinson Cavani, Uruguay milli takımından emekli olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Edinson Cavani, milli takımı bıraktı
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30 Mayıs 2024 21:29
Son güncelleme 30 Mayıs 2024 23:50
Boca Juniors forması giyen 37 yaşındaki golcü oyuncu Edinson Cavani, milli takımla ilgili kararını açıkladı. 

Yıldız isim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Uruguay miili takımından emekli olduğunu açıkladı.

Cavani yaptığı açıklamada, şu ana dek çalıştığı tüm teknik adamlara, futbolculara, teknik heyete ve taraftara teşekkür etti. 

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI 

Uruguay ile 136 maça çıkan Cavani, takımı adına 58 gol kaydetti. Luis Suarez'in (68) ardından ülkesinde tüm zamanların en golcü ikinci ismi olan Cavani, milli takımla 2011 yılında Amerika Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı.

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