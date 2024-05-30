Edinson Cavani, milli takımı bıraktı

Boca Juniors forması giyen 37 yaşındaki golcü oyuncu Edinson Cavani, milli takımla ilgili kararını açıkladı.



Yıldız isim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Uruguay miili takımından emekli olduğunu açıkladı.



Cavani yaptığı açıklamada, şu ana dek çalıştığı tüm teknik adamlara, futbolculara, teknik heyete ve taraftara teşekkür etti.



MİLLİ TAKIM PERFORMANSI



Uruguay ile 136 maça çıkan Cavani, takımı adına 58 gol kaydetti. Luis Suarez'in (68) ardından ülkesinde tüm zamanların en golcü ikinci ismi olan Cavani, milli takımla 2011 yılında Amerika Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı.





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