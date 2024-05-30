Ali Koç'un teknik direktör adayları!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un, teknik direktör Jose Mourinho dışında iki teknik direktör ile daha ilgilendiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'un teknik direktör adayları!
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30 Mayıs 2024 09:58
Son güncelleme 30 Mayıs 2024 10:09
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Ali Koç da Aziz Yıldırım da kongre çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İki başkan adayının da teknik direktör İsmail Kartal'la yola devam etmeyeceği bildirildi. Yıldırım'ın teknik direktör adayı Jose Mourinho.

MONTELLA VE POCHETTINO

Ali Koç'un ise Mourinho dışında iki aday, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Chelsea ile yollarını ayıran Mauricio Pochettino ile ilgilendiği öğrenildi.

CUMA GÜNÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLAYACAK

Kongre üyeleri ile buluşan Ali Koç yaptığı açıklamada "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim; Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz" ifadelerini kullandı.  

 
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