Ali Koç'un teknik direktör adayları!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Ali Koç da Aziz Yıldırım da kongre çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
İki başkan adayının da teknik direktör İsmail Kartal'la yola devam etmeyeceği bildirildi. Yıldırım'ın teknik direktör adayı Jose Mourinho.
MONTELLA VE POCHETTINO
Ali Koç'un ise Mourinho dışında iki aday, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Chelsea ile yollarını ayıran Mauricio Pochettino ile ilgilendiği öğrenildi.
CUMA GÜNÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLAYACAK
Kongre üyeleri ile buluşan Ali Koç yaptığı açıklamada "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim; Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz" ifadelerini kullandı.
İki başkan adayının da teknik direktör İsmail Kartal'la yola devam etmeyeceği bildirildi. Yıldırım'ın teknik direktör adayı Jose Mourinho.
MONTELLA VE POCHETTINO
Ali Koç'un ise Mourinho dışında iki aday, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Chelsea ile yollarını ayıran Mauricio Pochettino ile ilgilendiği öğrenildi.
CUMA GÜNÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLAYACAK
Kongre üyeleri ile buluşan Ali Koç yaptığı açıklamada "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim; Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz" ifadelerini kullandı.