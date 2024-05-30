Trabzonspor, Altay'ın yıldızı Eren Erdoğan'ı alıyor

Trabzonspor, Altay'da forma giyen Eren Erdoğan ile yakından ilgileniyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Altay'ın yıldızı Eren Erdoğan'ı alıyor
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30 Mayıs 2024 14:59
TFF İkinci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağı devam eden Altay'da sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'ın yuvadan uçmaya hazırlandığı öğrenildi.

Yeni Asır'ın haberine göre; alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen Eren'e ödeme yapılmadığı ve 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı kazandığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı kulübe bonservis ücreti kazandırmadan takımdan ayrılması beklenen Eren'le Trabzonspor'un ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Trabzon yerel medyasında yer alan habere göre bordo-mavililerin transferi bitirmek için harekete geçtiği, Eren Erdoğan'ın da Karadeniz ekibinde oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Eren geçen sezon Birinci Lig'de 16 maçta forma giyerken rakip ağları ise 1 kez sarstı. Öte yandan Altay, futbol altyapısına ve spor okullarına dair resmi sitesinden açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapıyı daha iyi bir hale getirmek için profesyonellerle görüştüğü kaydedildi.
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