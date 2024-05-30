Hull City'de yeni teknik direktör netleşiyor

Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City, teknik direktörlük görevine Tim Walter'ı getirmeye hazırlanıyor.



Sky Sports'un haberine göre; Hull City , Hamburg'un eski teknik direktörü Tim Walter ile her konuda anlaşmaya vardı.



Haberde; T im Walter'ın, Acun Ilıcalı ve Hull City'nin projelerinden ve hedeflerinden etkilendiği için bu teklifi kabul ettiğine yer verildi.



''HEDEFİMİZ TIM WALTER''



Hedeflerindeki ismi açıklayan Acun Ilıcalı, "Bir isme karar verdik. Şu anda Tim Walter'ın artık bir numaralı hedefimiz olduğunu söyleyebilirim. Kendisiyle bazı toplantılar yaptık, aynı felsefe ve zihniyeti bir araya getirmeye çalıştık. Walter için Almanya'da uzman 10-12 kişiyle konuştuğumu ve ekibimle yaptığım görüşmelerden çok memnun olduğumu söylemekten mutluluk duyuyorum. İçlerinden birçoğu onun hakkında pek çok olumlu şey söyledi." ifadelerini kullanmıştı.



Championship'te mücadele eden Hull City, sezonu yedinci sırada noktalamıştı.



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