Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor'a veda etti

Çok değerli Kayseri halkı, Kayserispor Kulübü ve taraftarları, sizlerle geçirmiş olduğum bu kısa zaman dilimi içerisinde yaşamış olduğumuz tüm anılar her zaman kalbimde olacak. Bu hikayedeki her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.





Bonservisi Beşiktaş 'a bulunan ve sezonu kiralık olarak Kayserispor'da geçiren Kartal Kayra Yılmaz, Kayseri ekibinden ayrıldığını açıkladı.Beşiktaş'a geri dönen genç oyuncu yaptığı açıklamada;Kayserispor'da bu sezon 30 resmi maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 asist kaydetti.