Paulo Dybala'dan geleceği için açıklama!

Roma forması giyen Paulo Dybala, İtalya'dan ayrılmanın kendisi için zor olduğunu söyledi. Arjantinli yıldız, "Ayrılmak zor olur ama tabii ki La Liga ve Premier Lig gibi önemli liglerde nasıl performans göstereceğimi merak ediyorum." dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Paulo Dybala'dan geleceği için açıklama!
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30 Mayıs 2024 15:42
Roma forması giyen Arjanyinli yıldız Paulo Dybala, geleceğine dair gelen soruya cevap verdi.

Dybala "Neredeyse 12 yıldır İtalya'da oynuyorum ve burada harika vakit geçiriyorum. Kendimi İtalya'dan uzakta görmek benim için zor çünkü burada büyüdüm. Ayrılmak zor olur ama tabii ki La Liga ve Premier Lig gibi önemli liglerde nasıl performans göstereceğimi merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki Dybala'nın sözleşmesinin olduğu Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Dybala, geride kalan sezonda Roma'da 39 maçta 16 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

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