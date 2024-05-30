23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Antalya'da olacak

23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Antalya'da 1-4 Haziran tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. 34 ülkeden 378 sporcu ve 80 takımın katılacağı şampiyonada, Türkiye'yi 24 milli sporcu temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Antalya'da olacak
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30 Mayıs 2024 21:16
23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-4 Haziran tarihlerinde Antalya Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada, 34 ülkeden 378 sporcu ve 80 takımın kürsü mücadelesi vereceği belirtildi.

Avrupa Eskrim Konfederasyonu ve Türkiye Eskrim Federasyonu koordinasyonunda düzenlenecek şampiyonada; flöre, kılıç ve epe branşlarında sporcular hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya arayacak.

Şampiyonada, Türkiye'yi 24 ay-yıldızlı eskrimci temsil edecek.

Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Erkekler flöre: Alp Eyüpoğlu, Baha Baykal Çetinel, Tan Sezer, Can Alkış

Kadınlar flöre: Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan, Nazlı Ceren Alioğlu, Ada Arıkan

Erkekler kılıç: Tolga Aslan, Furkan Yaman, Kerem Çağlayan, Muhammed Furkan Kalender

Erkekler epe: Hilmi Taha Ekenler, Cengizhan Öner, Doruk Erolçevik, Uğur Kınalı

Kadınlar epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Yağmur Yurttaş

Kadınlar kılıç: Nil Güngör, Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ

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