23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Antalya'da olacak

23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-4 Haziran tarihlerinde Antalya Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada, 34 ülkeden 378 sporcu ve 80 takımın kürsü mücadelesi vereceği belirtildi.



Avrupa Eskrim Konfederasyonu ve Türkiye Eskrim Federasyonu koordinasyonunda düzenlenecek şampiyonada; flöre, kılıç ve epe branşlarında sporcular hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya arayacak.



Şampiyonada, Türkiye'yi 24 ay-yıldızlı eskrimci temsil edecek.



Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şöyle:



Erkekler flöre: Alp Eyüpoğlu, Baha Baykal Çetinel, Tan Sezer, Can Alkış



Kadınlar flöre: Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan, Nazlı Ceren Alioğlu, Ada Arıkan



Erkekler kılıç: Tolga Aslan, Furkan Yaman, Kerem Çağlayan, Muhammed Furkan Kalender



Erkekler epe: Hilmi Taha Ekenler, Cengizhan Öner, Doruk Erolçevik, Uğur Kınalı



Kadınlar epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Yağmur Yurttaş



Kadınlar kılıç: Nil Güngör, Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ





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