Maresca, Chelsea'ye 4 yeni transfer istiyor

Chelsea, teknik direktörlüğe Enzo Maresca'nın getirilmesinden sonra dört ana transfer yapmak için yaz transfer planlarını hızlandıracak.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Maviler bu yaz yeni bir kaleci, stoper, sol bek ve forvete öncelik verecek. Burnley kalecisi James Trafford düşünülen hedefler arasında yer alırken, Chelsea'nin Fulham'dan Tosin Adarabioyo için serbest transfer peşinde olduğu anlaşılıyor.



Önümüzdeki ay sözleşmesinin bitiminde takımdan ayrılacak olan savunma oyuncusuna Newcastle ve Manchester United da talip. Maviler ayrıca bu yaz Camp Nou'dan ayrılabilecek olan Barcelona'lı savunma oyuncusu Ronald Araujo'yu da takip ediyor.



Chelsea uzun vadede üst düzey bir forvet arayışında olacak ve Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'e olan ilgisini koruduğu anlaşılıyor. Nijeryalı forvet bu yaz Serie A'dan ayrılabilir ve birçok üst düzey Avrupa kulübü onu hedefliyor.



Bekler Maresca'nın oyun tarzı için çok önemli olacak, İtalyan oyuncu takım hücumdayken beklerin orta sahaya doğru hareket etmesini istiyor ve Chelsea'nin hedefinde bir sol bek var.



Maresca ayrıca kalecisinin Manchester City'deki Ederson gibi bir oyun kurucu gibi hareket etmesini istiyor ve direkler arasına yeni bir adam da öncelikli.





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