Göztepe'de 5 ayrılık

Süper Lig'e çıkan Göztepe'de Fıratcan Üzüm ile kiralık sözleşmeleri biten futbolcular, takımdan ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe'de 5 ayrılık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2024 14:54
Süper Lig'e yükselen Göztepe'de Fıratcan Üzüm ile kiralık sözleşmeleri sona eren oyuncular, takımdan ayrıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Bu zorlu yolculukta ailemizin bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Her zaman Göztepe tarihinin bir parçası olarak hatırlanacaksınız. 2023-2024 sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm'e ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery