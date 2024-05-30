Griezmann'ın serbest kalma bedeli ortaya çıktı!

Atletico Madrid'in yıldız ismi Antoine Griezmann için sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız oyuncunun serbest kalma bedeli ortaya çıktı.



L'Equipe'nin haberine göre; Atletico Madridli futbolcu Griezmann'ın sözleşmesinde 15 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.



TALİPLERİ VAR



Haberde, yıldız isme Avrupa'dan başta olmak üzere MLS'ten de ilgili takımların olduğu belirtildi.



ATLETICO'YU İSTİYOR



Griezmann'ın ise gelecek kariyerine Atletico Madrid'de devam etmek istediği ve henüz takımdan ayrılmak istemediği aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon kulübüyle 48 maça çıkan Griezmann, 24 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.





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