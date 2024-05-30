Griezmann'ın serbest kalma bedeli ortaya çıktı!

Antoine Griezmann'ın sözleşmesinde 15 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin yer aldığı ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Griezmann'ın serbest kalma bedeli ortaya çıktı!
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30 Mayıs 2024 20:18
Atletico Madrid'in yıldız ismi Antoine Griezmann için sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız oyuncunun serbest kalma bedeli ortaya çıktı.

L'Equipe'nin haberine göre; Atletico Madridli futbolcu Griezmann'ın sözleşmesinde 15 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

TALİPLERİ VAR

Haberde, yıldız isme Avrupa'dan başta olmak üzere MLS'ten de ilgili takımların olduğu belirtildi. 

ATLETICO'YU İSTİYOR

Griezmann'ın ise gelecek kariyerine Atletico Madrid'de devam etmek istediği ve henüz takımdan ayrılmak istemediği aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon kulübüyle 48 maça çıkan Griezmann, 24 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 

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