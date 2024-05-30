Mahmut Uslu: "Hakan Şükür'ü atamadılar, onlardan farklıyız"

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Mahmut Uslu, Galatasaray ile ilgili flaş bir ifade kullandı.

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Mahmut Uslu: 'Hakan Şükür'ü atamadılar, onlardan farklıyız'
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30 Mayıs 2024 20:11
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Mahmut Uslu, Galatasaray ile ilgili açıklama yaptı.

Mahmut Uslu yaptığı açıklamada, "Hakan Şükür denen adamı ve diğer birkaç oyuncuyu genel kurullarından atamadılar." ifadelerini kullandı.

Azşz Yıldırım'ın seçilmesi halinde yönetiminde yer alacak isim olan Uslu, "Bizimle onlar arasında fark var." diye konuştu.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 8-9 Haziran'da gerçeleştirilecek.

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