1461 Trabzon FK, Trendyol 1. Lig'e son bileti hedefliyor

Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig play-off finalinde 2 Haziran Pazar günü Alagöz Holding Iğdır FK ile Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak 1461 Trabzon FK, kendine güveniyor.



Beyaz Grup'u 4. sırada tamamlayarak play-off etabına kalıp, sırasıyla Ankaraspor, Yeni Mersin İdmanyurdu ve Vefa Group Vanspor FK'yi eleyen 1461 Trabzon FK, tek maç eleme usulüne göre oynanacak finalde Alagöz Holding Iğdır FK'yi de geçip, 1. Lig hasretini dindirme peşinde.



1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, AA muhabirine, uzun bir sezon geçirdiklerini, lig ve play-off etaplarında toplam 41 maça çıktıklarını söyledi.



Hedeflerine ulaşmak için önlerinde sadece 1 maç kaldığını aktaran Hekimoğlu, "Play-off etabında grubumuzun birincisi olduk. Şimdi Kırmızı Grup'un birincisini de geçmemiz gerekiyor. Iğdır FK çok değerli bir rakip. Ekonomisi çok yüksek bir takım, doğal olarak oyuncu kalitesi de çok yüksek. Biz de çok iyi bir takımız. İnanıyorum ki çocuklarımız sezonun finalinde elinden gelen her şeyi yapacaktır." diye konuştu.



Her iki takımın da finale kalarak önemli bir performans ortaya koyduğunu aktaran Hekimoğlu, şunları söyledi:



"Bu saatten sonra ben zaten takımımı şampiyon ilan ediyorum. Yine Iğdır FK'yi de öyle kabul ediyorum. Başkanları Cantürk Alagöz benim çok sevdiğim bir dostum. 'İnşallah biz kazanırız.' diyorum ama bu saatten sonra söyleyecek bir şeyimiz yok. İnşallah kader bize güler ve kazanırız. Çok önemli bir maç. Trabzon'daki tüm futbolseverleri Sivas'taki maça davet ediyoruz. Maraton tribününü biz aldık ve doldurmamız lazım. Taraftarımızın itici gücüne ihtiyacımız olacak. Rakibimizin de önemli bir taraftar desteği var. Bence çok güzel bir maç olacak, inşallah biz kazanırız."



Kazanmaları halinde gelecek sezon Trendyol 1. Lig'e mevcut teknik direktör Sait Karafırtınalar ile devam edeceklerini kaydeden Hekimoğlu, "Hocamızla da konuştum bunu. Takım şampiyon olursa tabii ki bunu başaran hoca birinci tercihtir. TFF 3. Lig'de şampiyon olduğumuzda aynı şeyi yapmıştım. Zaten bize o yakışır. Hocamızdan çok memnunum. Çok başarılı ve düzgün karakterli bir insan. İnşallah şampiyon olur ve devam ederiz." şeklinde konuştu.



"Biz Trabzonsporluyuz"



Başkan Hekimoğlu, Trabzonspor ile fevkalade ilişkileri olduğunu vurgulayarak, şu görüşlerini aktardı:



"İşin özü şu; biz Trabzonsporluyuz. Bizim birinci takımımız Trabzonspor'dur. Trabzonspor'la da bir pilot takım anlaşmamız var. Oradan oyuncu transfer anlaşmamız var. Biz de alt yaş kategorilerinde oraya oyuncu veriyoruz. Takımın uzun vadeli amacı birinci lige çıkıp Trabzonspor'a hem yerli hem yabancı, potansiyeli olan oyuncular hazırlamak. Bu kulübün misyonu şu anda bu. Hedefimiz 1. Lig'e çıkıp hem yarışmacı takım olmak, aynı zamanda da kulübümüze oyuncu yetiştirmek. Bu anlamda Trabzonspor da bize çok büyük destek veriyor. Trabzonspor Kulübü, taraftarları Sivas'taki maça davet ediyor. Bu vesilesiyle de Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'a, bütün yönetim kuruluna, asbaşkan Zeyyat Kafkas'a teşekkür ediyorum."



Trabzonspor ile iş birliklerinin daha da anlam kazanması için üst lige çıkmaları gerektiğini dile getiren Hekimoğlu, "1. Lig'de yer alırsak, her şey çok daha güzel olur. Biz de daha fazla katkı yapmaya başlarız. Süper Lig'e de çıkabiliriz. Ancak Trabzon şehrinin Süper Lig'de bir takımı olur, o da Trabzonspor'dur. Lig bizi oraya götürürse 'Hayır.' demeyiz ve çıkarız. Bunlar için daha erken. Şu anda 2. Lig'deyiz ve kazanacak bir maç var." değerlendirmesinde bulundu.





