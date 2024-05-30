Carter: "Jordan'ı smaç yarışmasında yenerdim!"

NBA'in eski süperstarlarından Vince Carter, varsayımsal bir smaç yarışmasında Chicago Bulls ikonu Michael Jordan'ı yenebileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Carter: 'Jordan'ı smaç yarışmasında yenerdim!'
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30 Mayıs 2024 14:54
NBA'in eski süperstarlarından Vince Carter, varsayımsal bir smaç yarışmasında Chicago Bulls ikonu Michael Jordan'ı yenebileceğini söyledi.

Bleacher Report'tan Taylor Rooks'la sohbet eden Carter, kendisi ve Jordan arasındaki hayali bir smaç yarışmasında kazanan olarak kendisini seçti.

Her ne kadar ikili bu özel etkinlikte hiçbir zaman karşı karşıya gelmemiş olsa da, Vince, bu meydan okumayı memnuniyetle karşılayacağını belirtti:

"Kazanırdım. Nasıl yapardım bilmiyorum ama bir şekilde kazanırdım. Michael'ın harika bir mücadele vereceğini ve benim de bunu karşılamam gerekeceğini biliyorum. Tıpkı Kobe (Bryant), Dr. J ( Julius Erving) ve smaç kategorisinde oyunun diğer büyük oyuncuları gibi."

2020 yılında emekli olan Vince, NBA tarihindeki en iyi smaççılardan biri olarak ün kazandı. Toronto Raptors efsanesi en iyi döneminde 1,10cmlik bir dikey sıçramaya sahipti ve potaya doğru yükseldiğinde neredeyse durdurulamazdı.

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