Los Angeles Lakers ekibinin LeBron James, Anthony Davis ve Kevin Durant ile bir "büyük üçlü" oluşturmak istediği, ancak Phoenix Suns'ın yalnızca Davis'i alması halinde pazarlığa açık olduğu iddia edildi.



Gelecek sezon öncesinde bu yaz kadrosunu geliştirmenin yollarını arayan Lakers için yakın zamanda Suns yıldızı Durant'in ismi ortaya atıldı.



Phoenix ekibinin Batı Konferansı'nı 49-33'lük bir dereceyle altıncı sırada tamamladığı ve playoffların ilk turunda Minnesota Timberwolves'a süpürüldüğü kötü sezonun ardından, Durant'in takas istemeyi düşünebileceği öne sürüldü.



Durant'in Phoenix'le olan kontratında gelecek sezon 51,1 milyon dolar ve 2025-26 sezonunda ise 54,7 milyon dolar alacağı olmasının ve Suns'ın takas görüşmesi yapmak için Davis'in bu sohbetlere dahil edilmesi şartının, bu hayali anlaşmadaki en büyük engel olarak görüldüğü söylendi.



ESPN'den Brian Windhorst, Los Angeles'taki takım yöneticilerine danıştığı kaynaklara dayanarak, bu öncelikli koşulun Lakers'ın hiçbir şekilde karşılamaya istekli olmadığı bir koşul olduğunu dile getirdi:



"Kevin Durant için yapılabilecek tek takas, ki Suns bunu açıkça ortaya koymuştu, Anthony Davis karşılığında olur... Ama Lakers buna hayır demişti ve onlar için bu tartışma sonlanmıştı."



Heavy.com ise, yakın zamanda konuyla ilgili Lakers'ın "D'Angelo Russell, Max Christie, Taurean Prince ve Rui Hachimura'nın yanı sıra gelecekteki iki ilk tur draft hakkını Phoenix'e gönderebileceği" tahmininde bulunmuştu.





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