Philadelphia 76ers'ın, eski oyuncusu Jimmy Butler'a 2019'da maksimum kontrat vermediği için "pişman olduğu" öne sürüldü.



Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e göre ekip, 2019'da Butler'a maksimum kontrat vermeme kararından dolayı "üzgün."



"Kaynaklarımla, yani 76ers'ın sahiplik grubuyla konuştuğumda, beş yıl önce Jimmy Butler'ı takas ettikleri için pişmanlık duyduklarını ve onun elde ettiği başarıyı gördüklerini duydum. Ve şu anda ise kendisinin takımın eksik kalan parçası olabileceğini fark ediyorlar ve ona istediği parayı vermeye hazırlar."



Eylül ayında 35 yaşına girecek olan ve 2025-26 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunan Butler, daha önce Miami Heat ile emekli olmak istediğini söylemişti ancak yakın zamanda yollarının ayrılabileceğine dair birçok spekülasyon ortaya atılmıştı.



Butler'ın 76ers forması giydiği ve %46 şut isabetiyle 18,2 sayı, 5,3 ribaund ve 4,0 asist ortalamaları yakaladığı 2018-19 sezonunda takım, Doğu'da üçüncü sırada yer almış ancak Konferans yarı finallerinde o yılın şampiyonu Toronto Raptors'a elenmişti.





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