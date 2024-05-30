Bursaspor'un bağış kampanyasına ilgi büyük

Bursaspor'un 'Yanındayım' kampanyasında ikinci gün sonunda toplanan bağış miktarı açıklandı.Yeşil beyazlı kulüp ikinci günde 15 milyon 503 bin 808 TL toplandığını duyururken, toplam rakam 51 milyon 925 bin 348 TL'ye yükseldi.İlk iki günde toplanan miktar camiada oldukça olumlu karşılanırken rakamın her geçen gün daha da artması bekleniyor.