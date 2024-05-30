Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.



Birgül Erken, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayında İtalya'nın Venedik bölgesinde bulunan Y40 derinlik havuzunda dünyaca ünlü serbest dalış koçu Martin Zajac'la antrenman gerçekleştirdiğini belirtti.



Ekim ayında Yunanistan'da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını ifade eden Erken, "3 Haziran'a kadar Polonya'daki Deep Spot derinlik havuzunda aynı eğitmenle çalışmalara devam edeceğim. Hedeflerim büyük. Rekor kırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Birgül Erken, bir yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında tüm ulusal ve uluslararası etkinliklerde destek olacak sponsorlar aradığını da kaydetti.



