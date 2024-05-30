Roma, Angelino'nun bonservisini alıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, sezonun ilk yarısında Galatasaray'da forma giyen ve sonrasında Roma'ya katılan Angelino konusunda kararın verdi. RB Leipzig'den devre arasında kiralanan yıldız futbolcuyla ilgili Daniele De Rossi'nin olumlu rapor verdiği ortaya çıktı.
5 MİLYON EURO
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Daniele De Rossi'nin performansından memnun olduğu Angelino'nun bonservisini Roma'nın almak istediği aktarıldı. Roma'nın İspanyol futbolcuyu 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadarosuna katmayı hedeflediği belirtildi.
Angelino'nun da Roma'da mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı vurgulandı. Angelino, Roma'da şu ana kadar 18 maçta forma şansı buldu.
5 MİLYON EURO
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Daniele De Rossi'nin performansından memnun olduğu Angelino'nun bonservisini Roma'nın almak istediği aktarıldı. Roma'nın İspanyol futbolcuyu 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadarosuna katmayı hedeflediği belirtildi.
Angelino'nun da Roma'da mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı vurgulandı. Angelino, Roma'da şu ana kadar 18 maçta forma şansı buldu.
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