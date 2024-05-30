Batman'da 500 metrelik Galatasaray bayrağı açıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın taraftarları kutlamalara devam ediyor. Taraftarlar, hazırladıkları 500 metrekarelik bayrağı ilçedeki Bayrak Tepesi'ne astı.
Taraftarlardan Süleyman Öner, ilçede asılacak başka yerin olmadığını belirterek, "Galatasaray'ın şanlı bayrağını asıyoruz. Bu bayrak artık bir gelenek oldu. Galatasaray ne zaman şampiyon olursa bu dev bayrağı bu tepeye asıyoruz. Tabii ki de mecburiyetten asıyoruz buraya, çünkü ilçede asılacak yer yok. Çok büyük ve dev bir bayrak olduğu için, sığmıyor ve buraya getiriyoruz. Eskiden buranın ismi Delikli Kaya'ydı. Bayrağı asa asa buranın ismi de Bayrak Tepesi oldu. Herkes burayı Bayrak Tepesi olarak biliyor. Ama bir ricamız olacak, Sayın Başkan Vekilimiz Erdem Timur'dan geçen sene büyük bir bayrak istemiştik. Armalı, güzel ve büyük bir bayrak göndermesini rica ediyoruz. Bu bayrağımızın üstünde arma yok. Büyük bir bayrak istiyoruz. Gercüşlü taraftarlar olarak şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.
Taraftarlardan Süleyman Öner, ilçede asılacak başka yerin olmadığını belirterek, "Galatasaray'ın şanlı bayrağını asıyoruz. Bu bayrak artık bir gelenek oldu. Galatasaray ne zaman şampiyon olursa bu dev bayrağı bu tepeye asıyoruz. Tabii ki de mecburiyetten asıyoruz buraya, çünkü ilçede asılacak yer yok. Çok büyük ve dev bir bayrak olduğu için, sığmıyor ve buraya getiriyoruz. Eskiden buranın ismi Delikli Kaya'ydı. Bayrağı asa asa buranın ismi de Bayrak Tepesi oldu. Herkes burayı Bayrak Tepesi olarak biliyor. Ama bir ricamız olacak, Sayın Başkan Vekilimiz Erdem Timur'dan geçen sene büyük bir bayrak istemiştik. Armalı, güzel ve büyük bir bayrak göndermesini rica ediyoruz. Bu bayrağımızın üstünde arma yok. Büyük bir bayrak istiyoruz. Gercüşlü taraftarlar olarak şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.
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